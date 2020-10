Omicidio Willy, la difesa di Gabriele Bianchi: “Non l’ho toccato, non saprei proprio come è fatto” (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Willy? Io non saprei proprio come è fatto, se dovessi descriverlo. L’ho visto solo in tv quando sono state dette quelle cose brutte sul mio conto e su quello di mio fratello”. “Il ragazzo, Willy, non è assolutamente caduto a terra, non ha avuto traumi”. Si contraddicono, non sanno i nomi delle persone con cui erano usciti, non sanno quanta gente sia intervenuta nella rissa: le dichiarazioni dei fratelli Bianchi, e di Gabriele in particolare, fanno emergere una linea difensiva basata su un non coinvolgimento diretto nel pestaggio di Willy Monteiro Duarte, il giovane capoverdiano di 21 anni ucciso a Colleferro lo scorso 6 settembre. La ricostruzione di Gabriele Bianchi è ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 ottobre 2020) “? Io nonè fatto, se dovessi descriverlo. L’ho visto solo in tv quando sono state dette quelle cose brutte sul mio conto e su quello di mio fratello”. “Il ragazzo,, non è assolutamente caduto a terra, non ha avuto traumi”. Si contraddicono, non sanno i nomi delle persone con cui erano usciti, non sanno quanta gente sia intervenuta nella rissa: le dichiarazioni dei fratelli, e diin particolare, fanno emergere una linea difensiva basata su un non coinvolgimento diretto nel pestaggio diMonteiro Duarte, il giovane capoverdiano di 21 anni ucciso a Colleferro lo scorso 6 settembre. La ricostruzione diè ...

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Willy Omicidio Willy, la sorella Milena: “Senza di te sto annegando nel dolore” FrosinoneToday Gabriele Bianchi: «Io, Willy, non so proprio come sia fatto: l’ho visto in tv»

LEGGI ANCHE > La figlia di un detenuto a Rebibbia: «I fratelli Bianchi lo hanno aggredito in carcere» «Willy? Io non saprei proprio come è fatto, se dovessi descriverlo – ha affermato davanti al giudi ...

