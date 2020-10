"Non mandateli a far tamponi": è bufera sui medici di base (Di giovedì 8 ottobre 2020) Francesca Bernasconi Code al drive-in per il tampone e attesa di ore. L'appello ai medici di base: "Siate come vigili urbani. Aiutateci a non mandare in tilt il sistema" "Aiutate il sistema affinché non vada in tilt". è l'appello che il direttore sanitario dell'ospedale Spallanzani, Francesco Vaia, ha rivolto ai medici di base, data la "situazione di estrema confusione", causata dalle diverse normative che regolano Regioni, Province e a volte singole Asl. Le code ai drive-in per il tampone e l'attesa di ore sono "una situazione inaccettabile". Nel 50% delle Province italiane, il medico di famiglia non è autorizzato a richiedere direttamente il tampone per la ricerca biomolecolare del nuovo coronavirus, secondo quanto reso noto dalla Federazione dei ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Francesca Bernasconi Code al drive-in per il tampone e attesa di ore. L'appello aidi: "Siate come vigili urbani. Aiutateci a non mandare in tilt il sistema" "Aiutate il sistema affinché non vada in tilt".; l'appello che il direttore sanitario dell'ospedale Spallanzani, Francesco Vaia, ha rivolto aidi, data la "situazione di estrema confusione", causata dalle diverse normative che regolano Regioni, Province e a volte singole Asl. Le code ai drive-in per il tampone e l'attesa di ore sono "una situazione inaccettabile". Nel 50% delle Province italiane, il medico di famiglia non; autorizzato a richiedere direttamente il tampone per la ricerca biomolecolare del nuovo coronavirus, secondo quanto reso noto dalla Federazione dei ...

noitre32 : 'Non mandateli a far tamponi' È bufera sui medici di base Code insostenibili ai drive-in. L'accusa: 'Medici di fami… - Zot_64 : Mandateli a Guantanamo! Strano che i media DEM non ne parlino, non in America e non qui da noi in italia, vero? - GioveAngelo : @Milkbar80 @LIVEJAHEAD Mandateli registrati. A me non mancano affatto. - MaureenWho : Uomini che non vogliono che le loro fidanzate usino determinati costumi addirittura, ma... Create una macchina del… - MiyakeEau : No,vabbè...non ci sono parole!! Troppa imbecillità e incapacità! Semplicemente assurdo! Mandateli a casaaaaaa?? -

Ultime Notizie dalla rete : Non mandateli "Non mandateli a far tamponi": è bufera sui medici di base il Giornale "Non mandateli a far tamponi": è bufera sui medici di base

"Aiutate il sistema affinché non vada in tilt". È l'appello che il direttore sanitario dell'ospedale Spallanzani, Francesco Vaia, ha rivolto ai medici di base, data la "situazione di estrema ...

Fate come me: non mandate i figli malati a scuola

Una lettrice scrive a Donna Moderna e invita i genitori a essere rigorosi quest’anno sulla malattia dei figli, a costo di rimetterci sul lavoro. Un tema delicato sulla responsabilità di genitori e di ...

"Aiutate il sistema affinché non vada in tilt". È l'appello che il direttore sanitario dell'ospedale Spallanzani, Francesco Vaia, ha rivolto ai medici di base, data la "situazione di estrema ...Una lettrice scrive a Donna Moderna e invita i genitori a essere rigorosi quest’anno sulla malattia dei figli, a costo di rimetterci sul lavoro. Un tema delicato sulla responsabilità di genitori e di ...