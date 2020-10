New York | scontri tra ebrei ortodossi e polizia | “Non rispetteremo norme anti Coronavirus”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 8 ottobre 2020) New, 8 ott – Mercoledì sera per le strade di Newcentinaia di manifesthanno dato fuoco alle mascherine-Covid, hanno interrotto il traffico e picchiato giornalisti, definiti “spie”. A Brooklyn l’intera comunità è scesa in piazza per per protestare contro le restrizionicontagio, nonostante l’aumento dei casi nei loro quartieri: “E’ una scelta politica, ci chiudono perché sosteniamo Trump”. “Qui a Borough Park ci sono le nostre leggi” Le strade di Borough Park sono state il fondale di inusitate scene di caos perché i membri della comunità ebreo ortodossa hanno costretto un fotografo a fuggire nella sua auto e lo hanno costretto a ...