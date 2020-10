Mirabelli | “Bakayoko acquisto fantastico | il Napoli è da scudetto”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 8 ottobre 2020) L’ex ds del Milan Massimoè stato intervistato da Radio Kiss Kiss e ha promosso a pieni voti il mercato del: “Bakayoko è stato un, perché oltre a essere forte darà a Gattuso la possibilità di giocare col 4-2-3-1. Tiene da solo il centrocampo a due. Importante è stato anche tenere i migliori, come Koulibaly. Per me la squadra è la principale anti-Juve nella lotta scudetto. È vero che ci sono Inter e Atalanta, però ilha una squadra forte e completa”. Foto: Twitter L'articolo: “Bakayoko, ilè da scudetto” proviene da Alfredo Pedullà.