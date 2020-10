Maltempo Campania: nel Salernitano danni e una vittima, scuole chiuse (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nuova ondata di Maltempo ieri sera in Campania, in particolare nel Salernitano dove i forti temporali hanno colpito il sud del capoluogo di provincia. Le piogge hanno causato danni e disagi, oltre alla morte di una 26enne ad Albanella. La donna è deceduta a causa di un incidente in auto: la sua macchina è infatti stata trascinata dal torrente. Il suo corpo senza vita è stato recuperato dai vigili del fuoco nella frazione Piano del Carpine, poco prima delle 22. Le ricerche erano state avviate dopo che l’auto a bordo della quale era con il cognato era stata trascinata dalla corrente del torrente Malnome, esondato per le forti piogge. Mentre l’uomo era riuscito a uscire dall’abitacolo, la vettura venite travolta da acqua, fango e detriti, non lasciando scampo alla ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nuova ondata diieri sera in, in particolare neldove i forti temporali hanno colpito il sud del capoluogo di provincia. Le piogge hanno causatoe disagi, oltre alla morte di una 26enne ad Albanella. La donna è deceduta a causa di un incidente in auto: la sua macchina è infatti stata trascinata dal torrente. Il suo corpo senza vita è stato recuperato dai vigili del fuoco nella frazione Piano del Carpine, poco prima delle 22. Le ricerche erano state avviate dopo che l’auto a bordo della quale era con il cognato era stata trascinata dalla corrente del torrente Malnome, esondato per le forti piogge. Mentre l’uomo era riuscito a uscire dall’abitacolo, la vettura venite travolta da acqua, fango e detriti, non lasciando scampo alla ...

