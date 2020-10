L'Europa ha paura, record di casi in Francia. A Parigi troppi ricoverati: gli ospedali in crisi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Andrea Cuomo A Bruxelles uno su 7 è infetto: chiusi caffè e bistrot, niente alcol in pubblico L'Europa fa paura. L'Europa ha paura. E si chiude a riccio. I numeri crescono un po' dappertutto e dovunque si corre ai ripari. Tra i Paesi da qualche settimana più colpita dal Covid c'è la Francia, che ieri ha toccato i 18.746 nuovi contagi, record europeo per un soloPaese in un giorno (Russia esclusa) e 80 morti. A Parigi e nell'Île-de-France è allerta massima negli ospedali: il 40 per cento dei letti di terapia intensiva è già occupato da pazienti ammalati di Covid-19, come fa notare il direttore generale dell'Agenzia sanitaria regionale, Aurélien Rousseau, secondo cui questo tasso ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Andrea Cuomo A Bruxelles uno su 7 è infetto: chiusi caffè e bistrot, niente alcol in pubblico L'fa. L'ha. E si chiude a riccio. I numeri crescono un po' dappertutto e dovunque si corre ai ripari. Tra i Paesi da qualche settimana più colpita dal Covid c'è la, che ieri ha toccato i 18.746 nuovi contagi,europeo per un soloPaese in un giorno (Russia esclusa) e 80 morti. Ae nell'Île-de-France è allerta massima negli: il 40 per cento dei letti di terapia intensiva è già occupato da pazienti ammalati di Covid-19, come fa notare il direttore generale dell'Agenzia sanitaria regionale, Aurélien Rousseau, secondo cui questo tasso ...

