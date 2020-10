La Lega Salerno ad un passo dal tracollo, tra accuse e polemiche si prova a pensare alle amministrative (Di giovedì 8 ottobre 2020) di Erika Noschese Una riunione dai toni particolarmente accesa quella che si è tenuta martedì sera presso la sede provinciale della Lega Salerno. Per il coordinatore provinciale e locale, rispettivamente Nicholas Esposito e Rosario Peduto doveva essere l’occasione per fare il punto della situazione dopo le regionali in Campania e iniziare a gettare le basi per le amministrative in programma, a Salerno, nella primavera 2021. “L’imboscata” dei giovani sembra però aver stravolto gli equilibri e la riunione si è trasformata in un vortice di accuse rivolte all’ex coordinatore provinciale della Lega giovani Tiziano Sica. Quest’ultimo, infatti, avrebbe chiesto più volte di poter parlare con Esposito per capire i motivi ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 8 ottobre 2020) di Erika Noschese Una riunione dai toni particolarmente accesa quella che si è tenuta martedì sera presso la sede provinciale della. Per il coordinatore provinciale e locale, rispettivamente Nicholas Esposito e Rosario Peduto doveva essere l’occasione per fare il punto della situazione dopo le regionali in Campania e iniziare a gettare le basi per lein programma, a, nella primavera 2021. “L’imboscata” dei giovani sembra però aver stravolto gli equilibri e la riunione si è trasformata in un vortice dirivolte all’ex coordinatore provinciale dellagiovani Tiziano Sica. Quest’ultimo, infatti, avrebbe chiesto più volte di poter parlare con Esposito per capire i motivi ...

