Io non rischio: al via domenica la campagna nazionale per le buone pratiche di Protezione Civile (Di giovedì 8 ottobre 2020) La giornata dedicata alla campagna “Io non rischio – buone pratiche di Protezione Civile” è alle porte: domenica 11 ottobre il volontariato di Protezione Civile, le Istituzioni e il mondo della ricerca scientifica saranno ancora una volta insieme per diffondere la cultura della prevenzione e le buone pratiche di Protezione Civile. Giunta alla decima edizione, per il secondo anno consecutivo la campagna aprirà la “Settimana nazionale della Protezione Civile”, 7 giorni di eventi ed iniziative a livello nazionale che saranno occasione di ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) La giornata dedicata alla“Io nondi” è alle porte:11 ottobre il volontariato di, le Istituzioni e il mondo della ricerca scientifica saranno ancora una volta insieme per diffondere la cultura della prevenzione e ledi. Giunta alla decima edizione, per il secondo anno consecutivo laaprirà la “Settimanadella”, 7 giorni di eventi ed iniziative a livelloche saranno occasione di ...

NicolaMorra63 : Dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo. Giusto mandare a processo i dipendenti pubblici che p… - 6000sardine : Politicizzare il dibattito sulla #mascherina è mettere in discussione la nostra salute. Con il #Coronavirus non si… - capuanogio : #Galliani: 'Se vogliamo il bene del calcio dobbiamo applicare le normative Uefa: se hai 13 giocatori, devi giocare.… - Antonio53816487 : RT @Fabio_DeBunker: Al professore #Galli consiglierei di non accettare più inviti in programmi spazzatura. Un professionista serio non può… - FXCM_Dati : #EURGBP SSI Avvertenza di rischio: le perdite possono eccedere i depositi Disclaimer: i risultati passati non sono… -