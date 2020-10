Il pericolo reale di una svolta autoritaria (Di giovedì 8 ottobre 2020) Dal mio punto di vista, si sta trascinando l’Italia verso il caos in tutti i segmenti della vita pubblica, dall’economia alla scuola alla sicurezza. Tutti i partiti ne hanno responsabilità, chi più e chi meno, e negli anni non hanno tenuto conto che dal caos nasce sempre la stessa esigenza: quella d’ordine, di disciplina che regolarizzi i rapporti, di serenità che nasce dalla forza di un governo che sa intervenire a sanare ogni problema con buon senso e determinazione. Machiavelli chiamava questo governo quello di un “Signore illuminato” e noi abbiamo pensato di averne un esempio dal 1922 al 1936, in quello che tutti gli storici di qualsiasi tendenza politica hanno definito gli anni del consenso. Ma troppo potere nelle mani di pochi ha sempre creato disastri, perché il Signore illuminato, il Lorenzo de Medici è ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) Dal mio punto di vista, si sta trascinando l’Italia verso il caos in tutti i segmenti della vita pubblica, dall’economia alla scuola alla sicurezza. Tutti i partiti ne hanno responsabilità, chi più e chi meno, e negli anni non hanno tenuto conto che dal caos nasce sempre la stessa esigenza: quella d’ordine, di disciplina che regolarizzi i rapporti, di serenità che nasce dalla forza di un governo che sa intervenire a sanare ogni problema con buon senso e determinazione. Machiavelli chiamava questo governo quello di un “Signore illuminato” e noi abbiamo pensato di averne un esempio dal 1922 al 1936, in quello che tutti gli storici di qualsiasi tendenza politica hanno definito gli anni del consenso. Ma troppo potere nelle mani di pochi ha sempre creato disastri, perché il Signore illuminato, il Lorenzo de Medici è ...

Anche questa riduzione relativa non si realizzò, nonostante alcuni piccoli progressi ottenuti prima della crisi del 2008, pagati con una perdita di efficacia della politica fiscale e una riduzione ...

