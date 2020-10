Il Far West a Gela, davanti ai carabinieri spara all'uomo che aveva ferito la sorella (Di giovedì 8 ottobre 2020) AGI - Duelli e sparatorie nel far West di Gela. Undici gli arresti. Con freddezza il 34enne Paolo Quinto Di Giacomo, con precedenti, arrestato per tentato omicidio e porto abusivo d'arma da fuoco, ha impugnato una pistola 7,65 con silenziatore e ferito un licatese di 42 anni, davanti ai carabinieri. È avvenuto nella notte, nella stazione di servizio lungo la strada statale 115 Gela-Licata. È stato uno dei militari a disarmare Di Giacomo che aveva appena sparato cinque colpi. L'arrestato - secondo la ricostruzione investigativa - è intervenuto perché durante una violenta rissa a colpi di bottiglia, la sorella era rimasta ferita al volto. Di Giacomo prima ha raggiunto ... Leggi su agi (Di giovedì 8 ottobre 2020) AGI - Duelli etorie nel fardi. Undici gli arresti. Con freddezza il 34enne Paolo Quinto Di Giacomo, con precedenti, arrestato per tentato omicidio e porto abusivo d'arma da fuoco, ha impugnato una pistola 7,65 con silenziatore eun licatese di 42 anni,ai. È avvenuto nella notte, nella stazione di servizio lungo la strada statale 115-Licata. È stato uno dei militari a disarmare Di Giacomo cheappenato cinque colpi. L'arrestato - secondo la ricostruzione investigativa - è intervenuto perché durante una violenta rissa a colpi di bottiglia, laera rimasta ferita al volto. Di Giacomo prima ha raggiunto ...

Il Far West a Gela, davanti ai carabinieri spara all'uomo che aveva ferito la sorella AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Gela, gli spari col silenziatore davanti agli agenti

La rissa della notte scorsa, culminata nel tentato omicidio di un 42enne, ha riportato la città al centro delle cronache per gli episodi di violenza. Convocato d'urgenza un comitato straordinario per ...