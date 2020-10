Il dubbio progetto di ingegneria sociale sugli immigrati per ripopolare i borghi italiani. (Di giovedì 8 ottobre 2020) di Redazione. Sul nuovo numero di “CulturaIdentità“ in edicola dal 2 ottobre Alfonso Piscitelli firma un articolo sull’inquietante forma di ingegneria sociale adoperata sugli immigrati, impiegati per ripopolare i borghi in asfissia demografica. Conosciamo bene gli scenari di Londra (dove gli immigrati di seconda e terza generazione chiedono l’istituzione della sharia) e di Parigi (le banlieu diventate terra di … Leggi su freeskipper (Di giovedì 8 ottobre 2020) di Redazione. Sul nuovo numero di “CulturaIdentità“ in edicola dal 2 ottobre Alfonso Piscitelli firma un articolo sull’inquietante forma diadoperata, impiegati perin asfissia demografica. Conosciamo bene gli scenari di Londra (dove glidi seconda e terza generazione chiedono l’istituzione della sharia) e di Parigi (le banlieu diventate terra di …

freeskipperIT : Il dubbio progetto di ingegneria sociale sugli immigrati per ripopolare i borghi italiani. - watsonperiodt : @GildedJudy Si quello ovvio, ormai entrambe sono una fase (anche molto avanzata) in cui possono fare il cazzo che p… - Paolett60592949 : RT @apellizz66: Le nozze, racconta Olimpiodoro di Tebe, si svolsero in una cornice fastosa, con qualche particolare di dubbio gusto, come l… - Mikkimo4 : @AntonioBuccieri @battitomilan7 Senza dubbio mai fatti drammi faremo con quello che abbiamo. È un progetto che è in… - emaparr : RT @apellizz66: Le nozze, racconta Olimpiodoro di Tebe, si svolsero in una cornice fastosa, con qualche particolare di dubbio gusto, come l… -

Ultime Notizie dalla rete : dubbio progetto Accoglienza migranti, nodo da sciogliere per Parcaroli: proseguire col bando oppure no Cronache Maceratesi La Conferenza dei servizi dice sì al digestore

L’assemblea composta da diversi enti, tra cui Provincia, Asl, Arpal e Prefettura, si è pronunciata ieri solo sull’aspetto ambientale ...

Variazione di bilancio, fuoco dopo il Consiglio

Botta e risposta tra l’amminsitrazione e Progetto Comune: nel mirino l’aumento di spesa per l’adeguamento della primaria di Fornaci ...

L’assemblea composta da diversi enti, tra cui Provincia, Asl, Arpal e Prefettura, si è pronunciata ieri solo sull’aspetto ambientale ...Botta e risposta tra l’amminsitrazione e Progetto Comune: nel mirino l’aumento di spesa per l’adeguamento della primaria di Fornaci ...