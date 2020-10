I.N.P.S.: concorso pubblico per 165 assunzioni (Di giovedì 8 ottobre 2020) Scadenza presentazione domanda: 7 novembre 2020. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha indetto un concorso pubblico per 165 assunzioni su tutto il territorio nazionale e in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, non aver riportato condanne penali, avere posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari, idoneita’ fisica all’impiego etc. Le prove per lo svolgimento del concorso prevedono una eventuale prova preselettiva, che consisterà in quesiti a risposta multipla di carattere psicoattitudinale, logica, lingua inglese, competenze informatiche e cultura generale. Superata quella preselettiva, i candidati ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 ottobre 2020) Scadenza presentazione domanda: 7 novembre 2020. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha indetto unper 165su tutto il territorio nazionale e in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, non aver riportato condanne penali, avere posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari, idoneita’ fisica all’impiego etc. Le prove per lo svolgimento delprevedono una eventuale prova preselettiva, che consisterà in quesiti a risposta multipla di carattere psicoattitudinale, logica, lingua inglese, competenze informatiche e cultura generale. Superata quella preselettiva, i candidati ...

