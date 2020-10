Grande Fratello Vip: arrivano anche le telefonate a casa, ultimo colpo di grazia alla reclusione (Di giovedì 8 ottobre 2020) GF Vip 5 (US Endemol Shine) Visite di fidanzati e parenti, lettere degli ex, videomessaggi da casa, incursioni sui social tramite l’account del programma e ora persino le telefonate dei figli. L’isolamento dal mondo esterno è ormai un lontano ricordo quando si parla di Grande Fratello, in particolare di GF Vip 5. Ai ‘vipponi’, infatti, viene concessa una nuova e inaspettata libertà: “La vostra avventura è cominciata in un contesto un po’ particolare e, per farvi continuare quest’esperienza nella maniera più serena possibile, il Grande Fratello ha pensato di dare almeno a chi di voi ha figli piccoli la possibilità di ricevere una loro telefonata da casa“ è il comunicato che ha un ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 8 ottobre 2020) GF Vip 5 (US Endemol Shine) Visite di fidanzati e parenti, lettere degli ex, videomessaggi da, incursioni sui social tramite l’account del programma e ora persino ledei figli. L’isolamento dal mondo esterno è ormai un lontano ricordo quando si parla di, in particolare di GF Vip 5. Ai ‘vipponi’, infatti, viene concessa una nuova e inaspettata libertà: “La vostra avventura è cominciata in un contesto un po’ particolare e, per farvi continuare quest’esperienza nella maniera più serena possibile, ilha pensato di dare almeno a chi di voi ha figli piccoli la possibilità di ricevere una loro telefonata da“ è il comunicato che ha un ...

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - trash_italiano : #GFVIP, interviene il Codacons: Franceska Pepe rientrerà in casa? - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #3ottobre 1925; a Firenze #GiovanniBecciolini viene trucidato dalle camicie nere perché si rifiutò di… - samuele67667963 : In un’intervista fanpage.ti dice che non è vero che ritorna e che tutte le notizie che dicono di si sono false. Ben… - mari99593973 : @StraTalk87 @GrandeFratello Il grande fratello visto che ci tiene tanto a parlare di Adua e Massimiliano perché no… -