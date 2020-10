Galli: “Protocollo FIGC non regge. Derby? A rischio se interviene l’ASL” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Massimo Galli sull’ombra Coronavirus nel calcio Il calcio vive giorni di ansia, con sempre più giocatori positivi al Coronavirus, e con il campionato che torna a rischio. Di questo e del protocollo della FIGC ne ha parlato Massimo Galli, responsabile del reparto malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “Non sono anti juventino, sono interista di terza generazione: il calcio è anche passione. Se si vuole mantenere quel minimo di sportività bisogna dire che i protocolli scricchiolano. Alla luce di un’autorità che dice di una squadra che non si poteva muovere da Napoli e non poteva andare a Torino. E’ un momento molto difficile con una serie di segnali che ci impongono di invertire una tendenza. Per passare la ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Massimosull’ombra Coronavirus nel calcio Il calcio vive giorni di ansia, con sempre più giocatori positivi al Coronavirus, e con il campionato che torna a. Di questo e del protocollo dellane ha parlato Massimo, responsabile del reparto malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “Non sono anti juventino, sono interista di terza generazione: il calcio è anche passione. Se si vuole mantenere quel minimo di sportività bisogna dire che i protocolli scricchiolano. Alla luce di un’autorità che dice di una squadra che non si poteva muovere da Napoli e non poteva andare a Torino. E’ un momento molto difficile con una serie di segnali che ci impongono di invertire una tendenza. Per passare la ...

