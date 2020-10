Fondazione Gimbe: salgono i contagi, 10mila in più in una settimana (Di giovedì 8 ottobre 2020) salgono sempre di più i contagi, continuano ad aumentare i ricoverati per Covid negli ospedali e nelle terapie intensive e si registrano i primi effetti anche sul numero dei morti. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, presieduta da Nino Cartabellotta, che nel report riferito all’analisi dei dati registrati dal 30 settembre al 6 ottobre fa notare come “il progressivo aumento dei casi attualmente positivi ha prima innescato l’incremento dei pazienti ricoverati in ospedale e in terapia intensiva e ora inizia a riflettersi anche sui decessi”. Dinamiche molto diverse “dallo tsunami di marzo- aprile”, e per contenere la nuova ondata, in particolare al Centro-Sud, “bisogna giocare d’anticipo su tutti i fronti”. ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 ottobre 2020)sempre di più i, continuano ad aumentare i ricoverati per Covid negli ospedali e nelle terapie intensive e si registrano i primi effetti anche sul numero dei morti. È quanto emerge dal monitoraggiole della, presieduta da Nino Cartabellotta, che nel report riferito all’analisi dei dati registrati dal 30 settembre al 6 ottobre fa notare come “il progressivo aumento dei casi attualmente positivi ha prima innescato l’incremento dei pazienti ricoverati in ospedale e in terapia intensiva e ora inizia a riflettersi anche sui decessi”. Dinamiche molto diverse “dallo tsunami di marzo- aprile”, e per contenere la nuova ondata, in particolare al Centro-Sud, “bisogna giocare d’anticipo su tutti i fronti”. ...

Idart87 : La Fondazione @GIMBE traccia un chiaro quadro della situazione: la scorsa settimana i nuovi positivi sono quintupli… - askanews_ita : Impennata dei contagi, +42% in una settimana (la Fondazione #Gimbe) - grandebluff : PERCHE'N CAZZO NON SCRIVETE L'ETA' MEDIA (80 ANNI) E LE PATOLOGIE PREGRESSE (2-4 O PIU')??! MISTIFICATORI TERRORIST… - giornalettismo : Il monitoraggio settimanale della Fondazione @GIMBE: con l'aumento dei contagi cresce il numero dei ricoveri e dei… - paoloigna1 : RT @bertodp: @Cartabellotta @Nonha_stata Fondazione Gimbe è per me sempre stata la voce di riferimento durante questa pandemia. Grazie. -