"È per sempre". Maria Grazia Cucinotta di nuovo sposa, trionfo d'amore col marito Giulio (Di giovedì 8 ottobre 2020) La bellissima notizia l'ha voluta comunicare a tutti i suoi fan con una foto emblematica postata sui social. Maria Grazia Cucinotta ha voluto infatti unirsi nuovamente in matrimonio con suo marito, Giulio Violati. Sono trascorsi ben 25 anni dalle prime nozze e i due hanno voluto rinnovare il loro amore infinito sposandosi ancora. Già in un'intervista rilasciata alcuni mesi fa la donna aveva confessato di amarlo alla follia, nonostante qualche volta ci siano stati dei problemi. A questo proposito, l'attrice aveva affermato: "Tra noi alti e bassi, poi siamo stati un po' distanti e questa distanza ci ha rafforzati entrambi. Siamo più innamorati di prima, non abbiamo mai passato dieci settimane insieme in casa, ma il rapporto si è ..."

