Covid: Conte, "presto 5 milioni di test rapidi ai medici di famiglia" (Di giovedì 8 ottobre 2020) AGI - "Stiamo lavorando per i test rapidi e ieri abbiamo avuto un bel segnale di ulteriore collaborazione e solidarietà da parte di un importante sindacato dei medici di famiglia. Hanno dato la disponibilità ad effettuare i test". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo in video collegamento con il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020. "Il commissario Arcuri sta completando la gara per 5 milioni di test rapidi che saranno messi a disposizione medici di famiglia", ha spiegato il premier. Leggi su agi (Di giovedì 8 ottobre 2020) AGI - "Stiamo lavorando per ie ieri abbiamo avuto un bel segnale di ulteriore collaborazione e solidarietà da parte di un importante sindacato deidi. Hanno dato la disponibilità ad effettuare i". Lo ha detto il premier Giuseppe, intervenendo in video collegamento con il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020. "Il commissario Arcuri sta completando la gara per 5diche saranno messi a disposizionedi", ha spiegato il premier.

