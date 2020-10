Bruxelles | bar e pub chiudono per un mese I cittadini | “Ci godiamo l’ultima sera | poi pensiamo a proteggere le persone più fragili”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Dopo Spagna, Francia e Italia, anche il Belgio rafforza le misure restrittive per fermare la pandemia d Covid-19, dopo che i contagi sono schizzati a 2300 al giorno nell’ultima settimana. In base alle nuove regole annunciate dal premier Alexander De Croo, nei ristoranti non saranno consentiti tavoli con più di quattro(a meno che non si tratti di famiglie) e bar, pub e caffè resteranno chiusi per un. “L’atmosfera è molto triste ma dobbiamoi nostri cari più fragili”, dice una giovane cliente di un pub. “Possiamo fare a meno di uscire tutte le sere. Dobbiamo farlo per evitare di essere di nuovo costretti a starcene chiusi in casa”, è il commento un altro cliente. L'articolo, bar e pub...