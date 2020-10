Bordoni | screening rapido | usare anche strutture private

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma – Cosi’ in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide: “Covid test, assalto ai drive in per fare i tamponi. Code chilometriche di auto a Roma. Come era purtroppo prevedibile, alla recente ordinanza sull’inasprimento delle misure di contenimento al Covid del presidente della Regione Zingaretti e’ seguito il nulla o si registrano addirittura peggioramenti in merito alla gestione dellodella popolazione attraverso i tamponi.” “I tempi d’attesa, nella Capitale, diventano sempre piu’ lunghi a causa del notevole incremento di persone che si presentano nelle varie postazioni delle singole Asl. La fila per il tampone a Santa Maria della Pieta’ alle 6:30 arriva gia’ in prossimita’ del vicino ospedale San Filippo neri ...