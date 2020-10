Boom Supersonic presenta il jet supersonico del futuro (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tiziano Bernard Parigi-Montreal in 3 ore 45 minuti. New York-Londra in 3 ore 30 minuti. Sono questi i parametri del jet Supersonico presentato dalla startup Statunitense Boom Supersonic in Colorado Il volo Supersonico commerciale è un sogno nelle menti di tanti imprenditori aerospaziali. Ma gli ostacoli sono molti: costi di sviluppo e ricerca, limiti sull’inquinamento, tecnologia, propulsione. Insomma, davvero un’impresa da pochi. Per Boom Supersonic, questo sogno è un passo più vicino alla realtà. È stato infatti presentato ieri, alla presenza di vari membri dell’esecutivo aziendale, il primo prototipo. La cerimonia, chiamata “roll-out” cioè “svelamento”, ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tiziano Bernard Parigi-Montreal in 3 ore 45 minuti. New York-Londra in 3 ore 30 minuti. Sono questi i parametri del jetto dalla startup Statunitensein Colorado Il voloo commerciale è un sogno nelle menti di tanti imprenditori aerospaziali. Ma gli ostacoli sono molti: costi di sviluppo e ricerca, limiti sull’inquinamento, tecnologia, propulsione. Insomma, davvero un’impresa da pochi. Per, questo sogno è un passo più vicino alla realtà. È stato infattito ieri, alla presenza di vari membri dell’esecutivo aziendale, il primo prototipo. La cerimonia, chiamata “roll-out” cioè “svelamento”, ...

