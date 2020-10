Bimbo di 1 anno in gabbia circondato da topi e animali di ogni tipo. I genitori: “Per tenerlo al sicuro” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un anno e mezzo, viveva rinchiuso in una gabbia circondato da topi, serpenti e insetti. “Un posto sicuro”, si è giustificata la famiglia del piccolo, ora finita in manette, quando è stato scoperto tutto. È una storia a dir poco scioccante quella che arriva dal Tennessee, Stati Uniti. La polizia è stata chiamata alla roulotte nella contea di Henry dopo aver ricevuto segnalazioni di abbandono degli animali a giugno. Ma quando gli agenti sono arrivati, hanno trovato il bambino di un anno e mezzo chiuso in una gabbia nel soggiorno. Non solo: accanto alla gabbia una marea di animali tra cui ratti e un boa che avrebbe potuto ucciderlo. Lo sceriffo della contea di Henry Monte Belew, come ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Une mezzo, viveva rinchiuso in unada, serpenti e insetti. “Un posto sicuro”, si è giustificata la famiglia del piccolo, ora finita in manette, quando è stato scoperto tutto. È una storia a dir poco scioccante quella che arriva dal Tennessee, Stati Uniti. La polizia è stata chiamata alla roulotte nella contea di Henry dopo aver ricevuto segnalazioni di abbandono deglia giugno. Ma quando gli agenti sono arrivati, htrovato il bambino di une mezzo chiuso in unanel soggiorno. Non solo: accanto allauna marea ditra cui ratti e un boa che avrebbe potuto ucciderlo. Lo sceriffo della contea di Henry Monte Belew, come ...

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo anno Bimbo di un anno in ospedale per cocaina, i genitori ottengono i domiciliari IlPiacenza Tragedia nel siracusano, morto bimbo di 7 anni: è caduto dalla finestra

Un bambino di 7 anni di Villasmundo è morto a causa delle ferire riportate dalla caduta da una finestra della sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Siracusa, il piccolo si ...

Pisa Cisanello: i medici salvano la vita a un bambino con appendice perforata

Quel dolore che accusava il bimbo è stato infatti un primo segnale di una patologia ... storia perché l’appendicite si manifesta prevalentemente tra i 4 e i 20 anni, mentre risulta meno comune nei ...

