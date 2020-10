Berlino ripiomba nel caos | è boom di contagi

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 8 ottobre 2020)è in apprensione per l’aumento dei casi di coronavirus nelle ultime giornate: la capitale tedesca rappresenta uno dei più preoccupanti focolai d’infezione nella seconda ondata di Covid-19 che sta interessando la Germania. In maniera analoga a quanto sta succedendo in altre aree d’Europa, come la Campania in Italia, l’impreparazione di fronte all’eventualità di undinel: èdiInsideOver.