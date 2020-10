Bastoni positivo al Covid | il messaggio della fidanzata sui social | “Come se fossi…”

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Alessandroè risultatoal. Il difensore nerazzurro aveva avuto un primo esito negativo al tampone ed un successivo. Per lui è scattata la quarantena. LaCamilla Bresciani gli ha mandato und'amore anche sui: "Come se fossi lì. Così. Con te".ha apprezzato: "Vita! Sempre insieme!", è stata la sua risposta.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGDJDQwqky1/"al, ilsui: “Come se fossi…” Golssip.

Inter Milan, Conte, che in occasione del derby dovrà fare a meno di due terzi della difesa titolare, sta studiano in questi giorni le alternative ...ULTIME NOTIZIE INTER-MILAN - Antonio Conte è in emergenza in difesa per il derby contro il Milan: Skrinar e Bastoni colpiti dal coronavirus ...