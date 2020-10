Barbara d’Urso sempre più social: Katuxa di “wow che caldo” sbarca a Pomeriggio Cinque (Di giovedì 8 ottobre 2020) Che Barbara d’Urso sia una delle conduttrici di punta della televisione italiana non è certo un mistero. Quello che stupisce però è che la stessa Carmelita, giorno dopo giorno, dimostra di essere uno dei pochi volti televisivi che si affacciano in prima persona sul mondo del web. Barbara è sui social, si informa sui social, conosce le dinamiche social e soprattutto capisce quando un personaggio diventa talmente virale da meritare uno spazio o almeno un cameo in televisione. È già accaduto in passato con web star come Denis Dosio, Matty Il Biondo, Follettina Creation, Chiara D’Alessandro e così via. Ora possiamo annunciarvi in anteprima che Barbara ha deciso di puntare su uno dei volti che negli ultimi mesi ha invaso ... Leggi su trendit (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ched’Urso sia una delle conduttrici di punta della televisione italiana non è certo un mistero. Quello che stupisce però è che la stessa Carmelita, giorno dopo giorno, dimostra di essere uno dei pochi volti televisivi che si affacciano in prima persona sul mondo del web.è sui, si informa sui, conosce le dinamichee soprattutto capisce quando un personaggio diventa talmente virale da meritare uno spazio o almeno un cameo in televisione. È già accaduto in passato con web star come Denis Dosio, Matty Il Biondo, Follettina Creation, Chiara D’Alessandro e così via. Ora possiamo annunciarvi in anteprima cheha deciso di puntare su uno dei volti che negli ultimi mesi ha invaso ...

fortuduck : RT @trash_italiano: Barbara d’Urso sempre più social: Katuxa di 'wow che caldo' sbarcherà a #Pomeriggio5 venerdì 9 - trash_italiano : Barbara d’Urso sempre più social: Katuxa di 'wow che caldo' sbarcherà a #Pomeriggio5 venerdì 9 - itzsofs : RT @oocgfvip5: Tommaso imita Barbara D’Urso, Pierpaolo Ilaria Dalle Palle, lanciando la news della Contessa De Blanck e le scorpacciate not… - cloudvslevi : ma sono io o i programmi di barbara d'urso sono peggiorati bho secondo me sono sempre stati così - __au_r_ora__ : Per chi non capito le storie di Martina: Ic0nize è andato da Barbara D’Urso dicendo che aveva presa un pugno in un… -

