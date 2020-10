We Are Who We Are, la serie firmata Luca Guadagnino al via (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’autorialità delle serie tv dopo Paolo Sorrentino, sempre per Sky si connota per un altro nuovo capitolo con la discesa in campo Luca Guadagnino che firma il suo primo show dal titolo We Are Who We Are. La serie parte il 9 ottobre su Sky Atlantic ma è disponibile anche on demand e in streaming su Now Tv. Dopo i successi di film com Chiamami col tuo nome e il remake di Suspiria Guadagnino ha voluto affrontare una coproduzione Sky-Hbo trasferendo il suo stile visivamente d’effetto e i suoi ritratti psicologici di forte impatto sul piccolo schermo. We are Who We are è una storia di formazione ambientata in Italia ma con un cast internazionale. I protagonisti sono due adolescenti figli di militari statunitensi che vivono in una base americana in Italia. Un microcosmo fatto ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’autorialità delletv dopo Paolo Sorrentino, sempre per Sky si connota per un altro nuovo capitolo con la discesa in campoche firma il suo primo show dal titolo We Are Who We Are. Laparte il 9 ottobre su Sky Atlantic ma è disponibile anche on demand e in streaming su Now Tv. Dopo i successi di film com Chiamami col tuo nome e il remake di Suspiriaha voluto affrontare una coproduzione Sky-Hbo trasferendo il suo stile visivamente d’effetto e i suoi ritratti psicologici di forte impatto sul piccolo schermo. We are Who We are è una storia di formazione ambientata in Italia ma con un cast internazionale. I protagonisti sono due adolescenti figli di militari statunitensi che vivono in una base americana in Italia. Un microcosmo fatto ...

_dalss : dovevamo scrivere quanto secondo noi l’affermazione è probabile e alla 6 mi sento male hanno scritto, con relative… - lsknkln : Mi viene in mente il protagonista di We are who we are - LuisaRagni : RT @jan_novantuno: Jack Dylan Grazer, protagonista di We are who we are di Luca Guadagnino, sulla nuova copertina di Interview Magazine Ger… - altrogiornorai1 : RT @ivanburatti: Dopo la cover con Vanessa Incontrada, nuda contro il body shaming, Vanity Fair ne mette a segno un’altra con “We Are Who W… - ivanburatti : Dopo la cover con Vanessa Incontrada, nuda contro il body shaming, Vanity Fair ne mette a segno un’altra con “We Ar… -