VIDEO | Dal 2017 in continua crescita i maltrattamenti familiari in Italia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA – Dal 2017 sono in continua crescita i maltrattamenti familiari in Italia e la tendenza dovrebbe essere rispettata anche nel 2020. A dirlo e’ una ricerca presentata dal Dipartimento di economia dell’Università della Tuscia di Viterbo insieme all’associazione Differenza Donna, oggi alla Stampa Estera a Roma.Al nord si denuncia in più – rivela la ricerca che ha analizzato 250 sentenze negli ultimi anni – mentre i tassi di femminicidio sono equamente distribuiti su tutto il territorio italiano. “L’indagine sarà consegnata per condivisione alla ministra per le Pari Opportunità e Famiglia Elena Bonetti, pensiamo possa essere utile vista la difficoltà nel reperire documenti in tal senso”, spiega Flaminia Saccà, docente di sociologia dei fenomeni politici alla Tuscia. L’obiettivo, aggiunge, è “combattere gli stereotipi, bussole non scientifiche dell’orientamento. E’ una semplificazione della realtà, non dobbiamo accettare”, conclude. Leggi su dire (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA – Dal 2017 sono in continua crescita i maltrattamenti familiari in Italia e la tendenza dovrebbe essere rispettata anche nel 2020. A dirlo e’ una ricerca presentata dal Dipartimento di economia dell’Università della Tuscia di Viterbo insieme all’associazione Differenza Donna, oggi alla Stampa Estera a Roma.Al nord si denuncia in più – rivela la ricerca che ha analizzato 250 sentenze negli ultimi anni – mentre i tassi di femminicidio sono equamente distribuiti su tutto il territorio italiano. “L’indagine sarà consegnata per condivisione alla ministra per le Pari Opportunità e Famiglia Elena Bonetti, pensiamo possa essere utile vista la difficoltà nel reperire documenti in tal senso”, spiega Flaminia Saccà, docente di sociologia dei fenomeni politici alla Tuscia. L’obiettivo, aggiunge, è “combattere gli stereotipi, bussole non scientifiche dell’orientamento. E’ una semplificazione della realtà, non dobbiamo accettare”, conclude.

ItaliaViva : Abbiamo depositato una proposta di legge per ripristinare Italia Sicura, l'unità di missione istituita dal Governo… - RegioneER : #Coronavirus. Dal 19 ottobre in Emilia-Romagna test #sierologici rapidi in farmacia. In arrivo anche 2 milioni di t… - RaiPlay : Cose che ci piacciono di questo ottobre: - IL DOC FANTI - TORNA - DAL 15 OTTOBRE! ?? Se ancora non lo conoscete (e n… - lisabluemood : RT @MahmoodItalia: Dietro le quinte dal servizio fotografico di @GQMiddleEast ? - MicheleTonello3 : RT @RadioSavana: Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 26,14: 'In quel tempo, uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai sommi… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Dal Ancona vista dal video blogger: viaggio “social” in giro per il centro | VIDEO AnconaToday Halo Infinite: un video dedicato alla registrazione degli effetti sonori

343 Industries ha pubblicato un nuovo video di Halo Infinite dedicato alla ... e seppur quanto visto non abbia spaccato il mondo dal punto di vista puramente tecnico, resta abbastanza chiaro ...

DIRETTA/ Catania Juve Stabia (risultato 1-0) streaming video tv: la sblocca Tonucci!

Diretta Catania Juve Stabia: streaming video e tv del match della terza giornata del campionato di Serie C nel turno infrasettimanale ...

343 Industries ha pubblicato un nuovo video di Halo Infinite dedicato alla ... e seppur quanto visto non abbia spaccato il mondo dal punto di vista puramente tecnico, resta abbastanza chiaro ...Diretta Catania Juve Stabia: streaming video e tv del match della terza giornata del campionato di Serie C nel turno infrasettimanale ...