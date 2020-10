Uomini e Donne gossip, spunta una foto a luci rosse di Jessica Antonini (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’ormai ex tronista mora di Uomini e Donne, Jessica Antonini, è da giorni al centro del gossip a seguito della sua scelta e anche per via di una sua foto “a luci rosse” emersa in rete in questi giorni. Nel dettaglio, in un intervento social della coppia, i due diretti interessati hanno confermato di vivere separati dopo la loro esperienza vissuta a Uomini e Donne, per poi motivare l’esistenza della tanto chiacchierata foto hot della Antonini, che sta facendo discutere sul conto della modella. Uomini e Donne news, Jessica e Davide lontani In una diretta condivisa con i follower su Instagram, ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’ormai ex tronista mora di, è da giorni al centro dela seguito della sua scelta e anche per via di una sua“a” emersa in rete in questi giorni. Nel dettaglio, in un intervento social della coppia, i due diretti interessati hanno confermato di vivere separati dopo la loro esperienza vissuta a, per poi motivare l’esistenza della tanto chiacchieratahot della, che sta facendo discutere sul conto della modella.news,e Davide lontani In una diretta condivisa con i follower su Instagram, ...

matteosalvinimi : Sempre dalla parte delle nostre donne e uomini in divisa, dalla parte dell'ordine e della legalità. - Viminale : Solidarietà del ministro #Lamorgese agli operatori di #polizia aggrediti e feriti durante servizi di prevenzione e… - carlosibilia : Ho scelto di stare al fianco dei candidati alla carica di sindaco perché sono convinto che, in politica, la sintesi… - akarui_33 : RT @planisferiale: comunque mi viene troppo da notare come le donne hanno sempre lottato e continuano tuttora a lottare per cambiare questa… - HedaLexaIsBack : RT @planisferiale: comunque mi viene troppo da notare come le donne hanno sempre lottato e continuano tuttora a lottare per cambiare questa… -