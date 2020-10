UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 8 ottobre 2020 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 8 ottobre 2020:Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 5 anticipazioni: ADELAIDE e la lotta per la presidenza!La finzione organizzata da Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) contro Marina (Nina Soldano) e Fabrizio (Giorgio Borghetti) va avanti, ma si verifica un imprevisto che potrebbe mettere in crisi il piano… Il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone) riesce finalmente a ritrovare la serenità al campo scuola… Tra Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini) sembrano instaurarsi delle condizioni favorevoli a un lento riavvicinamento… Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di mercoledì 7 ottobre 2020)di Unalin onda giovedì 8:Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 5: ADELAIDE e la lotta per la presidenza!La finzione organizzata da Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) contro Marina (Nina Soldano) e Fabrizio (Giorgio Borghetti) va avanti, ma si verifica un imprevisto che potrebbe mettere in crisi il piano… Il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone) riesce finalmente a ritrovare la serenità al campo scuola… Tra Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini) sembrano instaurarsi delle condizioni favorevoli a un lento riavvicinamento… Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

