Tiziana Ferrario contro Che Tempo che fa di Fabio Fazio (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il conduttore Fabio Fazio è sotto accusa dopo la puntata di domenica di "Che Tempo che fa" e a puntare il dito è Tiziana Ferrario, che su "Twitter" definisce il format della trasmissione «maschilista». La giornalista critica il cliché del conduttore affiancato dalla valletta e dalla comica e la presenza di soli ospiti maschili. «La tv maschilista. Una tradizione italiana di cui non essere orgogliosi. Ne parlo nel mio nuovo libro "Uomini è ora di giocare senza falli". È Tempo di cambiare», esordisce il tweet di Ferrario e scende poi nel dettaglio rispondendo ai commenti di chi l'accusava di voler trovare solo un pretesto per promuovere il nuovo libro.

