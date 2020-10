(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Con l’attualeile la vita culturale rischiano di morire. E se lo afferma a chiare note un uomo della statura e del curriculum di Pierfrancescoqualcuno aldovrebbe ascoltarlo. Fin’ora solo Fratelli d’Italia ha dato attenzione al settore dell’intrattenimento con proposte di legge puntualmente disattese. Dal, invece, calma piatta. Che potrebbe voler dire fallimento del settore. “Alfaccio l’appello di preoccuparsi in qualche modo della vita e della sopravvivenza delitaliano. Perché iloccupa decine e decine di migliaia di operatori, tra tecnici, attori, registi: lasciarlo andare alla deriva significa intanto fregarsene della sorte di ...

SecolodItalia1 : Teatro, Pingitore al governo: “Far marcire le nostre sale è da selvaggi. Ma voi ve ne fregate”… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: Chiude il #SaloneMargherita, Pingitore: «Ma deve restare teatro» - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: Chiude il #SaloneMargherita, Pingitore: «Ma deve restare teatro» - RassegnaZampa : Chiude il #SaloneMargherita, Pingitore: «Ma deve restare teatro» -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro Pingitore

La società Cinema teatrale Marino & Co raccoglie armi e bagagli. Nevio Schiavone: "Alla pressione da parte dell'Istituto di via Nazionale si è aggiunta la tragedia della pandemia" ...di Ilaria Floris "Al Governo faccio l'appello di preoccuparsi in qualche modo della vita e della sopravvivenza del teatro italiano. Perché il teatro occupa decine e decine di migliaia di operatori, tr ...