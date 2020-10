“Si fingevano morti per riscuotere la polizza vita”: così venivano truffate le assicurazioni. Sei fermi e oltre 50 indagati a Palermo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Uomini e donne che sottoscrivevano polizze sulla vita e poi fingevano di essere morti, per incassare i soldi. L’organizzazione criminale, dedita a truffe alle assicurazioni sulla vita, è stata sgominata giovedì mattina dalla polizia di Palermo. Sei fermi, beni e attività sequestrate, per un giro di affari di circa 5 milioni di euro, più di 50 indagati accusati di truffa alle Poste, e a diverse assicurazioni da Unipolsai e Eurovita, ad Allianz e Zurich fino Generali e Genertel. Le truffe assicurative realizzate sono almeno 20, e finora – stando alla ricostruzione degli inquirenti – avevano fruttato all’organizzazione criminale 2,7 milioni di euro, a cui aggiungere i premi assicurativi in procinto di essere liquidati, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Uomini e donne che sottoscrivevano polizze sulla vita e poidi essere, per incassare i soldi. L’organizzazione criminale, dedita a truffe allesulla vita, è stata sgominata giovedì mattina dalla polizia di. Sei, beni e attività sequestrate, per un giro di affari di circa 5 milioni di euro, più di 50accusati di truffa alle Poste, e a diverseda Unipolsai e Eurovita, ad Allianz e Zurich fino Generali e Genertel. Le truffe assicurative realizzate sono almeno 20, e finora – stando alla ricostruzione degli inquirenti – avevano fruttato all’organizzazione criminale 2,7 milioni di euro, a cui aggiungere i premi assicurativi in procinto di essere liquidati, ...

DesireeTommaso : Qui fingevano secondo voi eh? come fate a pensarle certe cose qui si parla di incidenti gravi... #gfvip - _LordJack : @markorgull In realtà se ci pensi erano tutto fuorché scemi. Tralasciando quando si fingevano narcotrafficanti rice… - sbrunky : Noi dovremmo avere comprensione per questi poveretti che si sono fatti manipolare ai fini del gossip e quindi per f… - Roberto28132743 : RT @_Carabinieri_: San Vito dei Normanni (BR): #Carabinieri arrestano una banda dedita alle truffe agli anziani. Questa la tecnica: si fing… - grondoamore : @Resili3nt2 Ma quale sceneggiata lì dietro ci sono fatti gravissimi di cui non si può parlare loro non fingevano pe… -

Ultime Notizie dalla rete : “Si fingevano ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia