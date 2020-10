Serie C-Girone C, primo turno infrasettimanale: il programma completo della terza giornata (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Serie C torna in campo.Oggi, mercoledì 7 ottobre, andrà in scena la terza giornata di campionato ed il primo turno infrasettimanale. Dopo l'esclusione del Trapani, il Monopoli osserverà un turno di riposo, così come Teramo e Avellino che avrebbe dovuto affrontare rispettivamente Foggia e Bisceglie, che usufruiranno di un terzo ed ultimo rinvio prima dell'esordio: in seguito al ripescaggio, alle due società è stato concesso un bonus di tempo per l'allestimento della rosa.Mediagol.it vi propone il programma completo (Girone C):ORE 15.00Ternana – PalermoORE 18.30Virtus Francavilla – ViboneseCavese – BariCatania – Juve StabiaTurris – ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 7 ottobre 2020) LaC torna in campo.Oggi, mercoledì 7 ottobre, andrà in scena ladi campionato ed il. Dopo l'esclusione del Trapani, il Monopoli osserverà undi riposo, così come Teramo e Avellino che avrebbe dovuto affrontare rispettivamente Foggia e Bisceglie, che usufruiranno di un terzo ed ultimo rinvio prima dell'esordio: in seguito al ripescaggio, alle due società è stato concesso un bonus di tempo per l'allestimentorosa.Mediagol.it vi propone ilC):ORE 15.00Ternana – PalermoORE 18.30Virtus Francavilla – ViboneseCavese – BariCatania – Juve StabiaTurris – ...

SerieA : #OnThisDay: 6 ottobre 1929 ?? Momento storico! Si gioca la prima giornata del Campionato di Serie A a girone unico. #SerieATIM #WeAreCalcio - Mediagol : #SerieC-#GironeC, primo turno infrasettimanale: il programma completo della terza giornata - Mediagol : #SerieC-Girone C, primo turno infrasettimanale: il programma completo della terza giornata - RenatoGjika : #tuttocampoStatistiche Giocatore G7459471 - Aquila Rovereto - Trentino - Trento - Calcio a 5 Serie D - Girone A - 2… - sportavellino : Serie C, 3° giornata girone C: il programma del primo turno infrasettimanale -