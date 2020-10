Nobel, premio per la Chimica a due donne: è la terza volta. Charpentier e Doudna hanno riscritto il genoma (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il premio Nobel 2020 per la Chimica è andato quest’anno a due donne: Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna per lo «sviluppo di un metodo per la scrittura del genoma» Leggi su corriere (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il2020 per laè andato quest’anno a due: Emmanuellee Jennifer A.per lo «sviluppo di un metodo per la scrittura del

RobertoBurioni : Mi spiace per un illustre candidato che da sempre si autocertifica in corsa per il premio, ma il Nobel l'hanno - me… - Corriere : Nobel, premio per la Chimica a due donne. Charpentier e Doudna hanno riscritto il genoma - RaiNews : Due donne si aggiudicano il premio Nobel per la chimica - rem81 : RT @close1_: Una scienziata premio nobel dice di voler ispirare altre giovani donne a intraprendere la carriera scientifica, ma per l'Huffi… - signora_ottavia : RT @perchetendenza: 'CRISPR': Perché il Premio Nobel per la Chimica è stato assegnato a Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna, che ha… -