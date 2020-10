Mkhitaryan, lettera aperta a Putin, Trump e Macron: “In Nagorno Karabakh tragedia senza precedenti” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Guerra Armenia-Azerbaijan: la lettera aperta di Mkhitaryan a Putin, Trump e Macron L’attaccante della Roma e dell’Armenia, Henrikh Mkhitaryan, ha voluto indirizzare una lettera aperta ai leader mondiali Vladimir Putin, Donald Trump e Emmanuel Macron per allarmarli sul conflitto che sta coinvolgendo l’Armenia – suo Paese d’origine – e l’Azerbaijan. “Sono un atleta professionista che rappresenta orgogliosamente in tutto il mondo l’Armenia, e oggi scrivo questa lettera con grandissime preoccupazioni. Mentre il mondo è testimone di una tragica guerra senza precedenti in Nagorno ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Guerra Armenia-Azerbaijan: ladiL’attaccante della Roma e dell’Armenia, Henrikh, ha voluto indirizzare unaai leader mondiali Vladimir, Donalde Emmanuelper allarmarli sul conflitto che sta coinvolgendo l’Armenia – suo Paese d’origine – e l’Azerbaijan. “Sono un atleta professionista che rappresenta orgogliosamente in tutto il mondo l’Armenia, e oggi scrivo questacon grandissime preoccupazioni. Mentre il mondo è testimone di una tragica guerraprecedenti in...

