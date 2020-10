Meteo, le previsioni: in arrivo piogge e temporali. Mezza Italia è a rischio maltempo. Allerta gialla per 13 regioni (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Mercoledì l'Italia verrà attraversata da una perturbazione temporalesca, metà delle regioni saranno a rischio maltempo. Il fronte perturbato è stato generato dall'insistente vortice ciclonico che ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Mercoledì l'verrà attraversata da una perturbazione temporalesca, metà dellesaranno a. Il fronte perturbato è stato generato dall'insistente vortice ciclonico che ...

Sarà una giornata all'insegna della piogga e del maltempo quella di oggi 7 ottobre in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni meteo di 3bmeteo infatti indicano piogge per tutta la giornata fino a sera, ...

Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 8 ottobre

Sereno per l’intera giornata salvo transito di velature. Possibili locali banchi di nebbia al primo mattino sul ferrarese, in rapido dissolvimento. Temperature: in generale lieve flessione con valori ...

