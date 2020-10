Mauro Corona fuori da #Cartabianca | Bianca Berlinguer non lo nomina più però …

Leggi su baritalianews

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Grande attesa per la puntata di ieri di Cartadove ci si aspettava un ritorno didopo la violenta lite tra lui edue settimane fa in trasmissione. E invece dinemmeno l’ombra enon lo ha neppure maito. La lite traha dato molto fastidio ai vertici Rai Non c’è dubbio che la lite avvenuta traha dato molto fastidio sia ai vertici Rai che al pubblico che ha assistito, perché...