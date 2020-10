Marcelo Juventus | il retroscena di “As” | saltato lo scambio tra Real e Juve

(Di mercoledì 7 ottobre 2020)– Da quando Ronaldo è arrivato alla, il nome del suo amicoè sempre stato accostato ai colori bianconeri. Da tempo si parla di trattative, contatti o addirittura accordi poi saltati. Anche in questa sessione di mercatoè stato accostato alla. Infatti a metà mercato si parlava di un interessamento di Inter eper l’esterno brasiliano. Ma adesso, a mercato chiuso spunta l’indiscrezione: Paratici aveva proposto un calciatore in cambio diloSecondo quanto rivelato da ...

AbdelrahmanH97 : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus, tentativo per #Marcelo negli ultimi giorni di mercato: offerto al #RealMadrid lo scambio con #DouglasCost… - calciomercatoit : ?? #Juventus, tentativo per #Marcelo negli ultimi giorni di mercato: offerto al #RealMadrid lo scambio con… - zazoomblog : Marcelo la Juventus pensa già al primo colpo del 2021 - #Marcelo #Juventus #pensa #primo #colpo - zazoomblog : Calciomercato Juventus colpo dalla Spagna: Marcelo di nuovo con Ronaldo - #Calciomercato #Juventus #colpo #dalla - cazzariout : RT @Giorgiupede: @_deep_x @juventusfc @federicochiesa Breve storia triste: • Deep e Confraternita Cazzari Riuniti: Messi, Pogba, Haaland, A… -

Ultime Notizie dalla rete : Marcelo Juventus

Dalla Spagna rivelano come negli ultimi giorni di mercato la Juventus abbia tentato uno scambio con il Real: Marcelo per Douglas Costa ...Marcelo, da tempo seguito dalla Juventus, potrebbe vestire la casacca bianconera già dalla prossima finestra di mercato. Conclusa questa sessione, con il colpo last minute di Federico Chiesa, i bianco ...