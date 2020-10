Lettera omofoba a due ristoratori: "Siete gay, da voi non mangiamo: avete l'Aids in corpo" (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Siete gay. I clienti hanno paura di venire nella vostra pizzeria: avete l’Aids in corpo”. Questo il contenuto di una Lettera recapitata nelle scorse ore a Gaetano e Stefano, titolari di una pizzeria di Torino che hanno voluto denunciare su Facebook lo spiacevole episodio di cui sono rimasti vittime. La Lettera, scritta a macchina, prosegue: ”È un peccato che non vogliate riaprire a pranzo in un momento in cui tutti hanno voglia di riaprire e ricominciare, ma considerando che ho saputo che Siete due noti cu****oni penso che il male maggiore ce l’abbiate in corpo: l’Aids. Per cui siamo noi clienti ad aver paura a venire da voi”. Il mittente non si firma e conclude il messaggio con ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “gay. I clienti hanno paura di venire nella vostra pizzeria:l’in”. Questo il contenuto di unarecapitata nelle scorse ore a Gaetano e Stefano, titolari di una pizzeria di Torino che hanno voluto denunciare su Facebook lo spiacevole episodio di cui sono rimasti vittime. La, scritta a macchina, prosegue: ”È un peccato che non vogliate riaprire a pranzo in un momento in cui tutti hanno voglia di riaprire e ricominciare, ma considerando che ho saputo chedue noti cu****oni penso che il male maggiore ce l’abbiate in: l’. Per cui siamo noi clienti ad aver paura a venire da voi”. Il mittente non si firma e conclude il messaggio con ...

