La lezione della deputata Lisa Noja: «Se la tengo io, potete farlo anche voi» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) «Io trovo che sia mortificante che la presidenza debba invitare l’Aula al rispetto delle regole di base, mascherine e distanze. Io faccio molta fatica a tenere la mascherina in quest’aula perché ho delle difficoltà respiratorie serie, allora se la tengo io per otto ore non c’è nessuno in quest’Aula che non abbia la possibilità di tenerla». Così Lisa Noja, capogruppo di Italia viva in commissione Affari sociali, che convive con una malattia complessa come l’atrofia muscolare spinale, ha ribadito alla Camera l’importanza di indossare la mascherina. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 ottobre 2020) «Io trovo che sia mortificante che la presidenza debba invitare l’Aula al rispetto delle regole di base, mascherine e distanze. Io faccio molta fatica a tenere la mascherina in quest’aula perché ho delle difficoltà respiratorie serie, allora se la tengo io per otto ore non c’è nessuno in quest’Aula che non abbia la possibilità di tenerla». Così Lisa Noja, capogruppo di Italia viva in commissione Affari sociali, che convive con una malattia complessa come l’atrofia muscolare spinale, ha ribadito alla Camera l’importanza di indossare la mascherina.

marcodimaio : Una lezione di educazione, classe e buon senso, quello della collega @lisanoja a tutti coloro che, in Parlamento ma… - Comincini : Ieri alla Camera, sull’uso della #mascherina, la collega @lisanoja ha pronunciato parole semplici, ma forti e dense… - myrtamerlino : Arriviamo da un inverno tremendo, chiusi in casa durante il #lockdown, sapevamo della necessità del #vaccino antinf… - giaroun : RT @planetario_mo: L'avvio ufficiale delle lezioni della 'Scuola di Astronomia' il giorno lunedì 12/10 alle ore 18.00 si terrà alla prima l… - Simo07827689 : RT @fattoquotidiano: La lezione della deputata Noja (Iv): “Se posso tenere io la mascherina 8 ore, non c’è nessuno in quest’Aula che non po… -