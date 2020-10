Gucci veste l’uomo da scolaretta | “Fluidità di genere libera da stereotipi tossici”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma, 7 ott – Uomini, è arrivato il vostro momento: ha debuttato sulle passerelle mesi fa e adesso per una modica cifra potrà essere vostro. Cosa? Il vestito dadi, che potrete abbinare facilmente a jeans o un paio di pantaloni eleganti, magari per andare in ufficio.e la paraculata dal 1.900 euro Come si direbbe a Roma, quella diè una bella “paraculata”. Prendono un vestito scialbo e con poco mordente, col collare da Peter Pan e il tartan arancione vintage, e lo sbattono addosso ad un modello uomo. Come “tocco finale”, ad esprimere l’estremo buon gusto che circonda l’operazione, ci si mettono sotto un bel paio di jeans strappati e magari un cappello di lana. Il modello col fisico e l’espressione di Pippo Franco ...