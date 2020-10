Giro d’Italia 2020, nona tappa: data, orari, tv e streaming (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Giro d’Italia 2020 chiude la sua prima settimana con la nona tappa di domenica 11 ottobre, il tappone appenninico di 208 chilometri da San Salvo a Roccaraso con oltre 4000 metri di dislivello. Una frazione assolutamente da non perdere, dove i big della classifica generale potrebbero darsi battaglia. orari E TV – La partenza da San Salvo è fissata per le ore 10:30, con l’arrivo ai 1658 metri di Roccaraso programmato tra le 16:05 e le 16:51 in base alla media oraria della corsa. Gli appassionati potranno seguire la tappa in diretta tv su Rai Due e su Eurosport, oltre che in streaming su Rai Play, Eurosport Player, Dazn e Sky Go. Sportface.it vi racconterà ogni giorno il Giro 2020 con ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ild’Italiachiude la sua prima settimana con ladi domenica 11 ottobre, il tappone appenninico di 208 chilometri da San Salvo a Roccaraso con oltre 4000 metri di dislivello. Una frazione assolutamente da non perdere, dove i big della classifica generale potrebbero darsi battaglia.E TV – La partenza da San Salvo è fissata per le ore 10:30, con l’arrivo ai 1658 metri di Roccaraso programmato tra le 16:05 e le 16:51 in base alla mediaa della corsa. Gli appassionati potranno seguire lain diretta tv su Rai Due e su Eurosport, oltre che insu Rai Play, Eurosport Player, Dazn e Sky Go. Sportface.it vi racconterà ogni giorno ilcon ...

