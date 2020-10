George Clooney, attacco a gamba tesa contro Trump: “Quel vile non smette di mentirci da anni” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Clooney, attacco a Trump: “Quel vile non smette di mentirci da anni” “Quel vile di Donald Trump non smette di mentirci da anni”: a meno di un mese dalle elezioni presidenziali negli Usa, George Clooney entra a gamba tesa contro il leader della Casa Bianca. E lo fa in una diretta streaming, alla vigilia del BFI London Film Festival 2020 che si terrà tra il 7 e il 18 ottobre. Da Los Angeles, il celebre attore ha parlato di sé a tutto tondo, passando da alcuni aneddoti della sua carriera nel mondo del cinema all’impegno politico. E proprio a questo proposito è arrivata la bordata a ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 ottobre 2020): “Quelnondida anni” “Queldi Donaldnondida anni”: a meno di un mese dalle elezioni presidenziali negli Usa,entra ail leader della Casa Bianca. E lo fa in una diretta streaming, alla vigilia del BFI London Film Festival 2020 che si terrà tra il 7 e il 18 ottobre. Da Los Angeles, il celebre attore ha parlato di sé a tutto tondo, passando da alcuni aneddoti della sua carriera nel mondo del cinema all’impegno politico. E proprio a questo proposito è arrivata la bordata a ...

