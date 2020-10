Gas: Nord Stream 2, da Polonia maxi multa da 6,44 mld a Gazprom (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Varsavia, 7 ott. (Adnkronos/Dpa) - Dalla Polonia arriva una maxi multa da 29,1 miliardi di zloty, circa 6,44 mld di euro, a Garzprom per aver portato avanti il controverso progetto del gasdotto Nord Stream 2 senza il consenso delle autorità antitrust polacche. Altri 234 milioni di zloty (circa 52,3 mln di euro) di sanzioni, hanno riferito l'ufficio polacco per la protezione dei consumatori e l'Antitrust, sono stati inflitti ai cinque partner di Gazprom nel progetto Nord Stream 2: Engie Energy, Uniper e Wintershall, Omv e Shell. L'indagine durata 2 anni sostiene che le sei società hanno raggiunto una serie di accordi riguardanti il ​​finanziamento di Nord Stream 2 senza la necessaria ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Varsavia, 7 ott. (Adnkronos/Dpa) - Dallaarriva unada 29,1 miliardi di zloty, circa 6,44 mld di euro, a Garzprom per aver portato avanti il controverso progetto del gasdotto2 senza il consenso delle autorità antitrust polacche. Altri 234 milioni di zloty (circa 52,3 mln di euro) di sanzioni, hanno riferito l'ufficio polacco per la protezione dei consumatori e l'Antitrust, sono stati inflitti ai cinque partner dinel progetto2: Engie Energy, Uniper e Wintershall, Omv e Shell. L'indagine durata 2 anni sostiene che le sei società hanno raggiunto una serie di accordi riguardanti il ​​finanziamento di2 senza la necessaria ...

Le attività delle sei società hanno avuto un impatto negativo sulla concorrenza sul mercato del gas naturale in Polonia ... ai partecipanti al progetto Nord Stream 2 per mancata collaborazione ...

Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”. Il prezzo spot per il gas naturale liquefatto nell’Asia Nord-orientale è aumentato a 5,20 dollari per milione di unità termiche britanniche (btu), quasi il triplo ...

