Federica Pellegrini fa il test di gravidanza a Le Iene: non è incinta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Federica Pellegrini si è sottoposta ad un test di gravidanza durante un'intervista fatta con Le Iene. L'atleta aveva messo una foto della sua pancia e con una citazione ad un canzone di Jovanotti aveva un po' illuso i suoi followers. L'idea era quella di poter svelare il momento in cui Federica avrebbe scoperto di essere incinta, cosa che poi non è stata dato che il test ha dato esito negativo. Sarà dunque all'Olimpiade di Tokyo Federica Pellegrini che chiuderà lì la propria carriera e chissà mai che dopo sarà il tempo di diventare mamma.

