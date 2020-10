Covid in Campania, De Luca convoca i manager della sanità: via libera ai tamponi dai privati (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nel giorno dell'esplosione dei contagi in Campania, s'è svolta in Regione una riunione convocata dal governatore Vincenzo De Luca con i componenti dell?unità di crisi... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nel giorno dell'esplosione dei contagi in, s'è svolta in Regione una riunioneta dal governatore Vincenzo Decon i componenti dell?unità di crisi...

Agenzia_Ansa : Rifiuta la #mascherina, fermata a #Napoli per resistenza #covid #ANSA - LegaSalvini : LA 'RIVINCITA' DI #FONTANA: L'OSPEDALE COVID IN FIERA APERTO AI MALATI DI ALTRE REGIONI - GrimoldiPaolo : Per mesi la #Lombardia è stata sbeffeggiata dal governatore #DeLuca. Oggi mettiamo a disposizione posti letto e sa… - d_granuzzo : RT @mmax_g: Aumentano i contagi in Campania. #DeLuca prende precauzioni... #Lockdown2 #Covid_19 #COVID19 #coronavirus #7ottobre https://t.… - alessita_1994 : De Luca,mesi fa chiedeva la chiusura della Lombardia,per coerenza,ora,dovrebbe chiudere la sua Campania... #Covid_19 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Coronavirus: sono 3.678 i nuovi contagi, 31 morti e 125.314 tamponi

Roma, 07 ott 17:20 - (Agenzia Nova) - Sale di mille unità il numero di nuovi contagi da Covid-19. Nelle ultime 24 ore in Italia ... stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Campania ...

Coronavirus, preoccupa l’aumento dei contagi: chiuse le scuole in un comune in provincia di Caserta

Da ormai diversi giorni la Campania è al centro dell’attenzione: la Regione governata da Vincenzo De Luca è infatti tra quelle in cui si registrano i numeri più alti per quanto riguarda i nuovi casi ...

Roma, 07 ott 17:20 - (Agenzia Nova) - Sale di mille unità il numero di nuovi contagi da Covid-19. Nelle ultime 24 ore in Italia ... stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Campania ...Da ormai diversi giorni la Campania è al centro dell’attenzione: la Regione governata da Vincenzo De Luca è infatti tra quelle in cui si registrano i numeri più alti per quanto riguarda i nuovi casi ...