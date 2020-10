Coronavirus: test negativi,Berlusconi è in convalescenza (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 07 OTT - Silvio Berlusconi è negativo al Coronavirus. Come apprende l'ANSA, il leader di Forza Italia si è infatti sottoposto a "test negativi", però è e resta in convalescenza. Non ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 07 OTT - Silvioè negativo al. Come apprende l'ANSA, il leader di Forza Italia si è infatti sottoposto a "", però è e resta in. Non ...

RegioneER : #Coronavirus. Dal 19 ottobre in Emilia-Romagna test #sierologici rapidi in farmacia. In arrivo anche 2 milioni di t… - Agenzia_Ansa : Verso test obbligatorio per chi arriva in Italia da Gran Bretagna, Olanda e Belgio #Covid #Coronavirus #ANSA - RegioneER : #sanitaER #coronavirus dal 19 ottobre in @RegioneER TEST SIEROLOGICI rapidi in FARMACIA. In arrivo anche 2 milioni… - GiancarloPesce : @docdrugztore ma lo sapevi che dopo 7 giorni dal tampone positivo si può rientrare a lavoro senza nessun ulteriore… - Blackskorpion4 : RT @GiovanniAgost20: Lei rubava i tamponi all'ospedale San Paolo di Civitavecchia ed il compagno eseguiva test a domicilio senza avere la m… -