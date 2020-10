Coronavirus: quasi 5.000 casi nei Paesi Bassi in 24 ore, a Bruxelles chiusi i bar (Di mercoledì 7 ottobre 2020) quasi 5.000 persone hanno contratto il Coronavirus nei Paesi Bassi nelle ultime 24 ore: si tratta del bilancio più alto dall’inizio della pandemia nel Paese. Le autorità locali hanno avvertito che saranno necessarie restrizioni più severe se i tassi di infezione e di ricovero ospedaliero continueranno a crescere a un ritmo così rapido. Bruxelles è la seconda capitale europea “più contaminata” dal Coronavirus dopo Madrid. L’annuncio del virologo Yves Van Laethem, dell’istituto di sanità belga Sciensano, arriva mentre le autorità brussellesi annunciano una nuova stretta sulle regole anti Coronavirus in città, decretando la chiusura di bar e caffè per un mese a partire ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020)5.000 persone hanno contratto ilneinelle ultime 24 ore: si tratta del bilancio più alto dall’inizio della pandemia nel Paese. Le autorità locali hanno avvertito che saranno necessarie restrizioni più severe se i tassi di infezione e di ricovero ospedaliero continueranno a crescere a un ritmo così rapido.è la seconda capitale europea “più contaminata” daldopo Madrid. L’annuncio del virologo Yves Van Laethem, dell’istituto di sanità belga Sciensano, arriva mentre le autorità brussellesi annunciano una nuova stretta sulle regole antiin città, decretando la chiusura di bar e caffè per un mese a partire ...

