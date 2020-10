Chi vincerà il premio Nobel per la letteratura?

Leggi su wired

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Giovedì 8 ottobre sarà annunciato il vincitore o la vincitrice delper la. Come ogni anno i pronostici non danno tregua: vi si segnalano importanti nomi del calibro di Haruki Murakami o Margaret Atwood, già sistematicamente nella rosa dei favoriti. Ma tra i probabili vincitori – almeno secondo gli scommettitori inglesi – ci sono anche diverse personalità di cui è possibile non abbiate mai sentito parlare: li trovate sfogliando la nostra gallery. In realtà è molto difficile sapere chi sia davvero in corsa: una lista ristretta, inferiore a 20 nomi, viene stilata entro la primavera per lasciare il tempo ai membri dell’Accademia di Svezia di studiare la produzione di ciascun autore. È proprio in questa lista – resa ...