Barbara d’Urso | “Voglio un gran figo che mi ami a distanza”

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) La regina di Mediaset in un’intervista si confessa: il suo uomo ideale: bello, intrigante, veloce di testa e deve farla ridereD’Urso rivela anche l’indifferenza per gli hater, la convivenza vista come “la peste”e l’odio per le bugie.D’Urso, ecco le sue passioni Intervista aD’Urso di Tv Sorrisi e Canzoni e Barbarella si racconta e spiega di amare il suo lavoro e cheArticolo completo:d’Urso: “Voglio un gran figo che mi ami a distanza” dal blog SoloDonna