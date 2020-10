Agrigento, appiccano incendio e aggrediscono agenti: 65 migranti in fuga (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Agrigento, rivolta in un centro di accoglienza. 65 migranti hanno appiccato un incendio e aggredito i poliziotti presenti Una nottata difficile quella vissuta al centro di accoglienza al Villaggio Mosè di Agrigento. 65 migranti hanno fatto partire una rivolta, appiccando un incendio e aggredendo i poliziotti presenti con oggetti di ogni tipo. Inoltre, alcuni dei … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020), rivolta in un centro di accoglienza. 65hanno appiccato une aggredito i poliziotti presenti Una nottata difficile quella vissuta al centro di accoglienza al Villaggio Mosè di. 65hanno fatto partire una rivolta, appiccando une aggredendo i poliziotti presenti con oggetti di ogni tipo. Inoltre, alcuni dei … L'articolo proviene da .

matteosalvinimi : ????CLANDESTINI, TUTTO A FUOCO???? Le immagini che non vedrai al tg. Agrigento, immigrati in centro di accoglienza… - 447codename : RT @matteosalvinimi: ????CLANDESTINI, TUTTO A FUOCO???? Le immagini che non vedrai al tg. Agrigento, immigrati in centro di accoglienza con… - paolo_solia : RT @matteosalvinimi: ????CLANDESTINI, TUTTO A FUOCO???? Le immagini che non vedrai al tg. Agrigento, immigrati in centro di accoglienza con… - AntonellaLaTor6 : RT @matteosalvinimi: ????CLANDESTINI, TUTTO A FUOCO???? Le immagini che non vedrai al tg. Agrigento, immigrati in centro di accoglienza con… - milkoffy : RT @matteosalvinimi: ????CLANDESTINI, TUTTO A FUOCO???? Le immagini che non vedrai al tg. Agrigento, immigrati in centro di accoglienza con… -